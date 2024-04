Polêmica à vista! Na sessão de hoje (3), marcada para começar às 13h30, os vereadores vão debater mensagens encaminhadas, em regime de urgência, pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), que preveem a criação de novos cargos na estrutura organizacional de diversas secretarias municipais.

O encaminhamento à pauta de votação da sessão de hoje foi discutida na Ordem do Dia realizada na tarde de ontem (2) que, como se tratou da primeira do mês, ocorreu de portas fechadas, sem a presença da imprensa.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB) avisou que não dá para votar a “toque de caixa”, como quer o Executivo, uma proposta de criação de mais de 160 novos cargos “na semana final das condutas vedadas por conta do pleito eleitoral deste ano”.

O envio destes projetos, por parte do prefeito, faltando pouco menos de nove meses para o final do seu mandato, no entender de Guinancio, só tem uma explicação: “interesse eleitoral”.

De acordo com o tucano, serão criados 16 cargos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), 23 na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITI), 26 no Gabinete de Comunicação Social (GCOM), 100 na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e um na Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI).

No Desenvolvimento Econômico, GCOM e SECITI, conforme o vereador, o valor dos salários variam de R$ 3.108,31 a 7.684,77.