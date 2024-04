Falecido há quase doze anos, aos 79 anos, no dia 29 de junho de 2012, em decorrência de um câncer, o renomado advogado, jornalista, escritor, poeta e ativista cultural Wilson Lemos pode se tornar o nome de Instituto em Rondonópolis.

Previsto para se chamar Instituto Wilson Lemos de Cultura Nordestina, o seu propósito será o de fomentar as mais diversas formas de expressões da cultura nordestina na cidade.

“Estamos convocando, para o próximo dia 7 de maio, uma assembleia geral para discutir a criação do Instituto Wilson Lemos de Cultura Nordestina”, informou o ex-vereador Juca Lemos.

Filho do ativista cultural apaixonado pelos costumes e tradições dos povos dos estados do Nordeste brasileiro, Juca Lemos foi recebido nesta sexta-feira (19) no A TRIBUNA, ao lado do Professor Fernandes, para falar sobre a criação do Instituto.

Nascido no Rio Grande do Norte, Wilson Lemos chegou em Rondonópolis no final da década de 70 e contribuiu para estruturar, na cidade, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o antigo “manda brasa”, que reunia as forças que se opunham à ditadura militar.

Paralelamente à atuação política, Wilson Lemos, que disputou uma eleição para deputado estadual em 1982, pelo então PMDB, e chegou a ocupar cargo de secretário de Estado no governo de Carlos Bezerra (1987-1990), foi também um grande ativista cultural, fomentando eventos para a difusão da cultura nordestina, como o show com o “rei do baião”, Luiz Gonzaga, em 1986, em Rondonópolis. Também escreveu livros, poesias e artigos, sendo colaborador de vários jornais, dentre eles o A TRIBUNA.

A assembleia geral para a criação do Instituto será realizada às 18h30, na casa da viúva Carmelita Lemos, localizada na Rua dos Pinheiros, 292, na Coophalis.