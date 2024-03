1 de 6

Não é de hoje que moradores reclamam da manutenção precária de parques e espaços públicos em Rondonópolis. No início de fevereiro, o A TRIBUNA mostrou a situação do Parque das Águas, que foi reinaugurado em 31 de dezembro de 2023 e já estava sem qualquer manutenção, com mato e sem água nos banheiros. A prefeitura prometeu fazer a limpeza no local, mas o que se vê hoje, um mês depois, é que o espaço está ainda mais abandonado.

No espaço de esporte e lazer, que custou R$ 6 milhões aos cofres públicos para ser revitalizado e foi entregue para a população há três meses, é possível ver mato em vários pontos, inclusive, tomando conta das pistas de caminhada. A quadra de areia também está esquecida e, em parte dela, a areia já não existe.