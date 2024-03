A 31ª Romaria dos Mártires toma as ruas de Rondonópolis neste domingo (10). Com a expectativa de reunir aproximadamente 4 mil fiéis, o evento católico terá início às 16h com concentração na Catedral Santa Cruz.

Após a caminhada por várias vias da cidade, os católicos participam da celebração da Santa Missa, que marca o encerramento da romaria, às 18h, no Cais.

Este ano, a romaria tem como tema “Mártires: Profetas da esperança de uma Igreja em saída, sinodal e samaritana” e como lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).