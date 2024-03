O clima já começou a mudar essa semana e a previsão aponta que o calorão deve dar uns dias de trégua em Rondonópolis. Junto com a redução da temperatura, chuvas fortes também podem ocorrer.

Para este sábado (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas na cidade, com possibilidade entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão é de temperaturas menos intensas já a partir deste sábado em Rondonópolis. Os termômetros devem variar entre 23ºC (mínima) e 27º C (máxima). O dia deve ter sol, mas com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.