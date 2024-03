As chuvas constantes que caíram nos últimos dias em Rondonópolis trouxeram uma preocupação extra para as equipes que fazem a manutenção da rede de esgoto no município.

Conforme o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, Sanear, o número de casos de extravasamentos aumentou quase 200% nas duas últimas semanas, chegando a 24 ocorrências por dia.

O levantamento envolve registros realizados em vias públicas e também dentro de residências e estabelecimentos comerciais.

Esse aumento abrupto é causado pelas ligações indevidas à rede de esgoto da água recolhida em calhas, que deve ser direcionada às galerias de águas pluviais. A situação provoca uma sobrecarga e resulta em transbordamentos.

“Nós reforçamos as equipes e estamos trabalhando muito para atender as ocorrências com rapidez. Mas precisamos da colaboração de toda a população para resolver esse problema antigo e que causa tantos transtornos”, disse o presidente do Sanear, Paulo José Correia.

Além dos transbordamentos, as ligações indevidas afetam a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Assim como a rede de tubulações, ela não foi projetada para receber a água da chuva – que tem volume maior e se desloca com mais rapidez que o esgoto.

A técnica em química Samara Christina, uma das responsáveis pelo monitoramento da ETE, disse que a estação está operando com vazão máxima nestes dias de chuva e alertou para a necessidade de medidas preventivas para evitar problemas maiores.

“A infiltração excessiva da rede pluvial pode sobrecarregar o sistema, além de aumentar os custos de operação. Até o momento a situação está sob controle, mas é importante monitorar e corrigir quaisquer problemas que possam afetar o funcionamento adequado do sistema”, explicou.

A orientação é para que a população verifique as instalações e certifique que a água recolhida da chuva seja despejada nas sarjetas, de onde correrão naturalmente para as galerias de águas pluviais.

Em caso de dúvida ou para comunicar ocorrências de extravasamento na rede o cidadão deve entrar em contato com as unidades comerciais do Sanear ou acionar o atendimento telefônico (0800 647 2442) e o Whatsapp da autarquia (99984-9090).