Após as chuvas intensas registradas na madrugada e manhã de ontem (26), em Rondonópolis, o nível do Rio Vermelho subiu rapidamente, chegando a 5,20 metros, ao meio-dia, conforme dados da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.

No final da tarde, o volume de água diminuiu um pouco, ficando em 4,90 metros, mas com o alerta para enchentes mantido. O aumento da água provocou alagamentos na Comunidade Miau, na Rodovia do Peixe, porém nenhum morador precisou ser retirado de casa até a noite de ontem.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototáxi, o nível do Rio Vermelho deixa a Defesa Civil em alerta e o volume de água seguirá sendo monitorado até porque, há previsão de mais chuva intensa para Rondonópolis e região para hoje (27).

“Estamos em alerta porque as enchentes acontecem geralmente quando o Rio Vermelho atinge 6 metros. É quando ele represa o Ribeirão Arareau”, aponta.