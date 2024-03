Com uma população de quase 50 mil habitantes, segundo revelou recortes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito da Vila Operária, que congrega diversos bairros, é uma verdadeira cidade dentro de Rondonópolis.

Aliás, uma cidade com uma população superior a de 128 municípios de Mato Grosso. Isto significa que somente 13 municípios mato-grossenses têm mais habitantes que o distrito local mais populoso.

Diante disso, uma ideia que poderia levar as ações para mais próximo da população do distrito seria a implantação de uma subprefeitura, a exemplo do que já acontece em várias outras cidades de médio e grande portes do país.

No entanto, a ideia, que pode se uma forma de valorizar mais o distrito, que no passado recente houve movimentações no sentido para emancipá-lo de Rondonópolis, foi recebida de forma distinta por vereadores com base eleitoral na Vila Operária ouvidos pelo A TRIBUNA.

O vereador Reginaldo Santos (SD), por exemplo, que é líder do prefeito na Casa de Leis, avalia que não cabe este debate no momento. Segundo ele, a região hoje está bem assistida pela prefeitura e a criação de uma subprefeitura só oneraria mais os cofres municipais, com a criação de novos cargos na máquina pública.

“A Vila Operária tem tudo o que cabe ao município fazer. Não vejo a necessidade da criação de uma subprefeitura para atender a região. Isto geraria a necessidade de criação de cargos e mais custos”, reitera Reginaldo.