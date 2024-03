O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL), pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, afirmou ontem (18) ao A TRIBUNA que está dialogando com vários partidos e lideranças alinhadas com a mudança e com os valores defendidos pela direita, “formando com isso uma frente de apoio sólida e coerente”.

Para o parlamentar, o PL e seus aliados veem incoerência em compor com partidos como o PT, PSB, MDB e PSD, pois são siglas que estão na base do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), e do Governo Federal comandado pelo PT.

Ferreira, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e das principais lideranças da direita de Mato Grosso, revelou para o TRIBUNA que procurou o Republicanos, que é presidido em Mato Grosso pelo ex-prefeito de Rondonópolis Adilton Sachetti, “para discutir um projeto coeso que representasse os claros anseios populares por mudanças, que apontam claramente, conforme as urnas, para projetos políticos coerentes e com força de promover as transformações que a cidade tanto precisa”.