Os deputados estaduais de Rondonópolis, Thiago Silva (MDB), Sebastião Rezende (UB) e Cláudio Ferreira (PL), acompanhados dos procuradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ricardo Riva e Bruno Cardoso, estiveram em audiência ontem (31), com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora, Clarice Claudino, para tratarem sobre a necessidade de manter o traçado original da ferrovia.

Ainda neste mês, foi promulgado o Decreto Legislativo n.° 74/2024 que sustava os efeitos da Licença de Instalação nº 7.612, concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), para alterar o traçado dos trilhos da ferrovia em Rondonópolis.

Porém, o Governo do Estado entrou na justiça com um mandado de segurança, e posteriormente, uma liminar foi concedida pela desembargadora do TJ, Helena Maria Bezerra Ramos, suspendendo a eficácia do decreto que foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.