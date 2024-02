Cada mulher tem suas próprias necessidades e desejos sexuais, e o conhecimento sobre o seu próprio corpo e emoções é essencial para o desenvolvimento de relações sexuais saudáveis e prazerosas.

A libido feminina, ou desejo sexual, é um importante componente da sexualidade das mulheres, podendo apresentar alterações nos diversos momentos da vida, como adolescência, gestação e durante a menopausa.

De acordo com a Dra. Jackeline Barbosa, Vice-presidente da área Médico-Científica da Herbarium, indústria farmacêutica líder e referência em Fitoterapia no Brasil, a libido pode ser influenciada por diversos fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais.

“É normal que as mulheres tenham diferentes níveis de libido ao longo do tempo. Por isso, é fundamental que o público feminino conheça o seu corpo e sexualidade, estando atento aos seus desejos, necessidades e limitações. O primeiro passo é a comunicação. A mulher precisa se sentir segura e confortável para falar sobre o assunto com seus parceiros e profissionais de saúde para que também possa explorar e expressar sua sexualidade”, orienta a médica.

Em casos em que a falta de desejo sexual é persistente e causa desconforto significativo, as pacientes podem ser diagnosticadas com Desejo Sexual Hipoativo (DSH), um distúrbio sexual caracterizado pela falta recorrente de interesse ou motivação para a atividade sexual.

Dentre os fatores biológicos na perda de libido, destacam-se as variações hormonais nos períodos de ciclo menstrual, gravidez, parto e menopausa. Condições de saúde como doenças crônicas e distúrbios do sono também podem afetar negativamente, assim como o uso de antidepressivos e contraceptivos hormonais.

Estresse, baixa autoestima e traumas sexuais são as causas mais comuns entre os fatores psicológicos que alteram a libido.

Adicionalmente, fatores externos também entram na lista. A saúde emocional do relacionamento e a educação sobre sexualidade também estão diretamente ligadas à libido feminina, assim como hábitos alimentares e o consumo de álcool e tabagismo.

“Lembrando que, se a mulher começa a enfrentar dificuldades na vida sexual ou apresentar problemas no nível de libido, é importante procurar orientação de profissionais de saúde, idealmente médicos e psicólogos com formação específica que os habilite a atuar na área da sexologia, a fim de ajudar a identificar os fatores que estão influenciando nessa situação e encontrar soluções para melhorar a satisfação sexual”, completa a Dra. Jackeline Barbosa.