Sete meses depois de receber os equipamentos de videomonitoramento do Governo do Estado, a Prefeitura de Rondonópolis ainda nem deu início ao processo de licitação para contratar a empresa que fará a instalação e manutenção das quase 700 câmeras.

Os equipamentos fazem parte do programa Vigia Mais MT do Governo do Estado e foram adquiridas com recursos estaduais. Rondonópolis aderiu ao programa e recebeu as câmeras no dia 14 de julho do ano passado.

Na semana seguinte, a prefeitura instalou duas câmeras para testes no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Dom Pedro II, no bairro Vila Aurora. Os demais equipamentos não estão instalados e seguem inutilizados.

Ao todo, o município recebeu do estado 690 câmeras, sendo fixas, câmeras que se movimentam e ainda 40 OCRs, que são as câmeras que identificam restrições em tempo real pelas placas de veículos.

Após instaladas, as câmeras terão monitoramento em tempo real feito pelo Ciosp e as imagens permanecerão armazenadas no sistema pelo período de 10 dias.

O programa Vigia Mais MT foi criado para auxiliar, principalmente, as forças de segurança pública no combate à criminalidade. Os municípios que aderiram ao programa, como é o caso de Rondonópolis, receberam os equipamentos que foram comprados pelo governo do estado e têm a responsabilidade de realizarem as instalações das câmeras nos locais definidos pelas forças de segurança em estudo prévio, bem como garantir a manutenção do sistema.