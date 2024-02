O elevado número de trotes ao sistema de emergência 190, em Rondonópolis, tem preocupado o serviço de segurança pública. Com aproximadamente 630 trotes registrados somente este ano na cidade, esse tipo de prática pode prejudicar a qualidade do serviço prestado para a população.

Em Rondonópolis, conforme dados do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), somente para o 190, são registrados em média 12 trotes por dia.

Os números do Ciosp mostram que a quantidade de trotes registrada chega a atingir 5,5% do total de ligações no mês, já que o sistema atende, em média, quase 7 mil ligações mensalmente, considerando meses sem muitos eventos.

Diante dessa situação, o coordenador do Ciosp em Rondonópolis, capitão PM Tavares, explica os vários malefícios que são causados pelos trotes direcionados aos sistemas de emergência, como o 190 da Polícia Militar.

Segundo ele, os trotes causam desperdício de tempo e de recursos, além de prejudicar as respostas dos serviços de emergência para a população. “Os atendentes acabam perdendo tempo atendendo chamadas que não são legítimas, mantendo linhas ocupadas, quando deveriam atender as chamadas reais”, avalia.

Além disso, o capitão destaca que os trotes sobrecarregam o sistema, o que pode acarretar atrasos nos atendimentos de emergência legítimos, resultando em consequências graves em situações que necessitam de atendimento rápido.

“Os trotes ainda minam a credibilidade da população no sistema de emergência, quando as pessoas percebem que os sistemas estão sendo usados de maneira inadequada ou frívola”, alerta.

O capitão complementa que os trotes, ao distraírem o sistema de emergência, podem gerar potencial risco à segurança pública, afetando a qualidade do serviço prestado à população.