Com o aval recebido do governador Mauro Mendes, que preside o União Brasil no Estado, a empresária Marchiane Fritzen entra no páreo à sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

O sinal verde para a pré-candidatura de Marchiane à prefeita de Rondonópolis pelo UB foi dado em um encontro entre ela e o chefe da Casa Civil do Governo Mendes, o deputado licenciado Fábio Garcia, em Cuiabá, anteontem (27).

“Sacramentamos, nesta reunião, que o UB deve trabalhar para ter uma candidatura própria em Rondonópolis na eleição deste ano. Já vínhamos conversando sobre esta possibilidade e, com o aval do governador Mauro Mendes, que tem feito um governo muito bem avaliado pela população, vamos construir uma aliança, com muito diálogo, com todos que queiram uma Rondonópolis diferente”, disse ontem Marchiane à reportagem do A TRIBUNA.

Ela revelou que na conversa com Fábio Garcia, um dos homens fortes do governador Mauro Mendes, foi discutida a construção do arco de aliança, que além do PRD deverá contar com, pelo menos, outros dois partidos, os quais preferiu ainda não revelar os nomes.

“Vamos dialogar muito com todos, pois a política é ‘ciscar’ para dentro, para ter nesta aliança o maior número de partidos que faz parte do governo Mauro Mendes. Já que o nosso projeto está inserido na discussão não só para esta eleição, mas para aos próximos anos”, atestou Marchiane, que pode vir a ser a primeira mulher a entrar na disputa pela Prefeitura de Rondonópolis.

Comentou ainda que já está trabalhando para formação das chapas proporcionais das siglas que deverão caminhar com o União Brasil. “Já estamos formando as chapas destes partidos e, inclusive, com a presença forte de mulheres, que é algo que já vinhamos trabalhando há algum tempo”, destacou.

Hoje, o União Brasil conta com apenas um assento na Câmara Municipal, sendo ocupado pelo vereador Marisvaldo. No entanto, a sigla, conforme confirmou ao A TRIBUNA, deve receber reforço nesta janela para troca partidária que se abre no próximo dia 7 de março.

“Poderemos ter os vereadores Cido Silva e Dr. José Felipe Horta, com quem estamos conversando. Além disso, vamos convidar para se filiar ao nosso partido o vereador Batista da Coder. Também estamos conversando com outras pessoas que já ocuparam cadeira na Câmara, como é o caso do ex-vereador Fábio Cardozo. Estamos nos movimentando e teremos chapas fortes na nossa aliança”, reiterou.