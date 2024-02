O União Esporte Clube está classificado para a 2ª fase da Copa Verde 2024. O Colorado atropelou, na noite de ontem (28), no Estádio Municipal Luthero Lopes, o atual campeão sul-mato-grossense. Com uma grande atuação, a equipe rondonopolitana não tomou conhecimento do Costa Risca e goleou por 4 a 0.

Com a vitória, em partida única e eliminatória, o Vermelhinho garantiu vaga na outra etapa da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que reúne equipes das regiões Centro-Oeste, Norte, além do Espírito Santo.