A indústria de Mato Grosso registrou em 2023 o melhor desempenho na geração de empregos dos últimos três anos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) analisados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) mostram que o setor industrial teve o segundo maior saldo de empregos entre os setores da economia no ano de 2023.

Contudo, no caso de Rondonópolis os números da geração de emprego na indústria local não são tão otimistas. Das 3.903 vagas de trabalho formal abertas em 2023 na cidade, somente 398 foram no setor – o que representou aumento de 3,95% no total de vagas na indústria em relação a 2022.

- Publicidade -

O setor foi somente o quarto (penúltimo) que mais criou vagas de emprego com carteira assinada em Rondonópolis no ano passado, ficando atrás do setor de serviços, que abriu 2.077 vagas, do comércio (704) e da construção civil (594).

O setor cresceu menos na geração de empregos em Rondonópolis do que em Mato Grosso. No Estado, 2023, a indústria promoveu a criação de 7.839 novas vagas de trabalho com carteira assinada, um aumento de 5,97% em relação a 2022, sendo o segundo setor que mais gerou empregos no Estado.

Em comparação a outros municípios de Mato Grosso, Cuiabá foi a cidade que mais criou novas vagas na indústria. Foram 690, ampliação de 3,92% com relação a 2022; Sinop foi a segunda, abrindo 665 novas vagas, o que representou aumento de 7,7%.

Na sequência, estão Várzea Grande, que abriu 489 vagas, o que representou aumento de 3,97%; e Nova Mutum, onde a indústria promoveu a abertura de 424 novas vagas em 2023, representando um aumento de 8,49% em relação a 2022. Rondonópolis foi a quinta no Estado em abertura de novas vagas (398).

Conforme levantamento da Fiemt junto ao Caged, foram gerados 7.839 mil empregos no ano passado no setor industrial de Mato Grosso, o que representa 19% de participação do setor do total de 40,7 mil empregos criados no Estado.

De acordo com o relatório, a liderança é mantida pelo setor de serviços com 17.286 mil postos de trabalho. A terceira posição do ranking foi ocupado pelo setor de comércio com 7.077 mil empregos, seguido pelos setores da agropecuária (6,1 mil) e construção (2,3 mil).

“Esses números demonstram a resiliência e importância da indústria para a economia de Mato Grosso. A indústria se destaca como um setor que tem conseguido manter e gerar empregos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região”, pontuou o presidente do Sistema Fiemt, Silvio Rangel.

Segundo ele, o cenário é possível por que o setor industrial do Estado passa por momentos de modernização, investimentos e abertura de novos negócios, o que pode ter implicado em uma maior demanda por trabalhadores de todas as áreas.

Falta de mão de obra é desafio

Para conseguir resolver o desafio da falta de mão de obra, algumas estratégias têm sido adotadas pela indústria, entra elas, a contratação de estrangeiros. Conforme dados do Caged, no encerramento de 2023, dentre todas as 2.682 contratações formais de estrangeiros em Mato Grosso, a indústria foi a que mais contratou a força de trabalho: 56% (1.627 pessoas).

O levantamento ainda mostra que 21% (600 pessoas) das pessoas estrangeiras estão no setor de serviços, 15% (432 pessoas) em comércio, 4% (108 pessoas) na construção e 3% (95 pessoas) na agropecuária.

O número total de estrangeiros contratados também é o maior registrado nos últimos três anos em Mato Grosso. Dentro da indústria, as atividades econômicas que concentram o maior número de contratações de estrangeiros são a de fabricação de produtos alimentícios, especialmente a de abate e fabricação de produtos de carne, que concentra mais de 88% do total registrado na indústria, com mais de 1.439 contratações líquidas acumuladas no período.