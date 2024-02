“O mundo é de quem acredita, de quem baseia sua força em Deus, arregaça as mangas e faz as coisas acontecerem!”.

Em sua tradicional visão sobre a cidade, Thiago Muniz apontou que o Niraj Towers, atual lançamento da empresa e classificado entre os maiores prédios do Brasil e da América Latina, será mais uma prova do potencial e pujança de Rondonópolis, que em 2023 movimentou R$ 1,7 bilhão em compra e venda de imóveis, conforme dados da prefeitura. Acima de tudo, deixou uma mensagem inspiradora a todos.

O empresário lembrou que a TMI acreditou muito no projeto do Splendore ainda lá atrás, contando com a parceria do empresário Aureo Candido Costa na viabilização do terreno, e que trabalhou muito para concretizar o empreendimento, sendo um feito de grande significado a sua conclusão com excelência e entrega no prazo.

O diretor-geral da TMI, Thiago Muniz, enfatizou, por sua vez, que esse é um momento histórico na vida dos compradores, das empresas parceiras e da cidade, mostrando a importância da esperança, do otimismo e do trabalho para se conquistar tudo o que se deseja.

“A gente entrega a torre mais alta do Estado. Ao todo são 43 pavimentos. Então, o desafio da parte de engenharia foi proporcional a essa dimensão”, contou Victor, pontuando que, no meio de tudo isso, houve ainda uma grande pandemia, aumento substancial dos preços dos materiais e alta de juros.

Também sócio da FINC, Victor Saragiotto destacou que o Splendore representa um marco no mercado imobiliário de Rondonópolis, abrindo um antes e depois do empreendimento, com os esforços de melhora nos lançamentos que o sucederam.

Luxo, grandiosidade, beleza e muita qualidade. A noite de apresentação do Edifício Splendore, em um coquetel realizado apenas para compradores nesta quarta-feira (31/1), serviu para constatação de que o empreendimento erguido em parceria pela TMI Investimentos Imobiliários e FINC Empreendimentos se torna uma referência no mercado imobiliário rondonopolitano, trazendo conceitos nunca vistos até agora em Mato Grosso. Os compradores ficaram encantados com tudo o que foi preparado pelas empresas no Splendore.

Entre os muitos compradores presentes no evento, o médico oftalmologista Fábio Pelegrino comentou à reportagem que tinha uma boa impressão do que ia encontrar no empreendimento, mas se surpreendeu com o que foi preparado.

“Achei o nível do empreendimento altíssimo, coisa nunca vista aqui na região e difícil de ver até em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Gostei muito do acabamento; achei tudo bonito e bem equipado. Com certeza fiquei satisfeito com o investimento. Acredito que esse empreendimento vai ser referência em imóveis de alto padrão em Rondonópolis e até em Mato Grosso”, analisou.

Outra compradora de imóvel no empreendimento, Maria de Lourdes Ferrari afirmou à reportagem que ficou muito encantada com os espaços da área comum.

“Acho que fiz um bom investimento, pois ficou muito lindo. As empresas estão de parabéns porque está sendo algo diferenciado; por onde passei não vi coisa igual na cidade. Inclusive, comentei agora que isso é algo no estilo de cidade grande, mas com espaço, porque o espaço do empreendimento aqui é grande. Tudo me chamou a atenção, principalmente por entregarem a área comum toda mobiliada e equipada. Vamos morar muito bem aqui!”, afirmou.

O Splendore é a primeira de três entregas que a TMI pretende efetivar ainda em 2024. No segundo semestre do ano ainda estão previstas as entregas do Villa Jardim, o primeiro multicondomínio da cidade, e do Alta Vista, o primeiro com conceito studio. A entrega das chaves no Splendore aos proprietários vai ocorrer ao longo deste mês de fevereiro.