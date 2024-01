Pontos de ônibus ficaram esvaziados em primeiro dia de paralisação dos motoristas do transporte coletivo local. Os trabalhadores pararam os serviços ontem (29) e a promessa é de manter a paralisação até que uma solução para a pauta de reivindicação da categoria seja apresentada pela Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC).

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), Afonso Aragão, a categoria continuará paralisada até que os responsáveis apresentem uma solução às pautas que foram reivindicadas.

A paralisação foi informada pelo Sindicato à Prefeitura, à AMTC, à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual, junto com a pauta de reivindicações dos trabalhadores ainda vinculados à Cidade de Pedra, na última sexta-feira (26). A categoria está em estado de greve aprovado em Assembleia Geral desde a terça-feira (23).

Os motoristas decidiram pela paralisação após não conseguirem firmar um acordo com a AMTC sobre a extinção dos contratos de trabalho com a Cidade de Pedra e a posterior absorvição dos trabalhadores por uma cooperativa.

O contrato com a empresa se encerra nesta quarta-feira (31), e teoricamente, no dia seguinte, os trabalhadores passariam a atender via cooperativa.

Os trabalhadores alegam que entendem o fim do contrato com a empresa, mas não concordam em serem regidos pelo sistema de contratação trabalhista apresentado pela autarquia. No caso, os profissionais passam a ser cooperados e não mais trabalhadores contratados.

A categoria compreende que, na forma de cooperativa, os trabalhadores perderiam direitos trabalhistas da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), além de benefícios que recebem como vale-gás e ticket alimentação.

A pauta reivindicatória da categoria aborda três itens principais: solicita a realização de um aditivo contratual no Contrato Administrativo decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022; propõe que todos os motoristas de ônibus, mecânicos, trabalhadores do setor administrativo, e todos os colaboradores que atuam atualmente na empresa Cidade de Pedra e que venham a prestar serviços à cooperativa contratada sejam contratados como empregados celetistas, não como cooperados; e, pedem a manutenção de todos os benefícios e termos pactuados no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o STTRR e a empresa Transportes Coletivos Cidade de Pedra Ltda.

Diante da paralisação do serviço, a AMTC afirmou ontem, em nota, que está em dia com as obrigações contratuais mantidas com a Cidade de Pedra, e que iria notificá-la para que adote providências para o retorno imediato dos serviços.