Na quarta-feira (31), o Inmet aponta que podem ocorrer pancadas de chuva isolada, mas o dia deve ser quente, com temperatura máxima podendo chegar a 38º C. A mínima deve ficar em torno de 22º C.

Para hoje (30), o instituto prevê aumento da nebulosidade ao longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas a tarde e a noite. A temperatura deve variar entre máxima de 36º C e mínima de 24º C.

Rondonópolis pode ter um mês de fevereiro de muito calor, com termômetros podendo chegar a 40º C, e chuvas abaixo da média. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta pouca chuva e calor extremo para a região sul de Mato Grosso no próximo mês. O calor intenso, inclusive, já deve dar as caras esta semana.

No primeiro dia de fevereiro, quinta-feira, a previsão é de mais calor, com temperatura variando entre a máxima de 36º C e mínima de 23º C. O dia deve ser ensolarado com aumento das nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva a tarde e noite.

Já, para sexta-feira (2), o calor deve diminuir um pouco, com previsão de temperatura máxima de 33º C e mínima de 21º C. O dia deve ter muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.