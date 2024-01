Rondonópolis deve ter uma semana com muita chuva. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta que o volume de chuva pode superar os 100 mm a 150 mm na cidade.

As chuvas também podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Porém, mesmo com chuva, os dias devem ser quentes na cidade, com previsão de temperatura variando entre 34º C e 23º C ao longo desta semana.

Conforme o instituto, há previsão de pancadas de chuva isoladas já para hoje (9). As pancadas, acompanhadas de trovoadas podem ocorrer nos períodos da manhã, tarde e noite. Apesar da chuva, o dia deve ser de calor, com temperatura variando entre 34º C (máxima) e 24º C (mínima).

O Inmet também emitiu ontem (8), um alerta amarelo de chuva intensa para Rondonópolis com validade até as 10h de hoje. Segundo o instituto, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para esta quarta-feira (10), a previsão é de mais chuva. O dia deve ser de muitas nuvens e há a possibilidade de pancadas de chuva isolada ao longo do dia. O calor, contudo, continua, com temperatura máxima podendo chegar a 32º C e mínima em torno de 24º C.

Na quinta-feira (11), os termômetros continuam com temperaturas máximas acima dos 30º C, mesmo com a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 33º C e 23º C.

Já para a sexta-feira (12), a previsão do Inmet é de dia nublado com a ocorrência de pancada de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta, a temperatura pode variar entre a máxima de 31º C e mínima de 23º C.