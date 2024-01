Rondonópolis fechou 2023 com mais um recorde nas exportações. Conforme dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, a cidade alcançou U$ 3.002,54 bilhões em exportações no ano passado, valor 1% maior que o de 2022, quando foram exportados um total de U$ 2.971,67 bilhões. Com o novo recorde, a cidade foi a maior exportadora de Mato Grosso e a 16ª do Brasil no período.

Além disso, o montante exportado por Rondonópolis em 2023 10,3% do total exportado por Mato Grosso e 0,9% do total das exportações brasileiras.

Os dados do comércio exterior do governo federal mostram ainda que Rondonópolis registrou recorde no superávit da balança comercial, que fechou 2023 em U$ 1.887,56 bilhão.

Em 2022, o superávit foi de U$ 436,37 milhões. A diferença no superávit entre 2022 e 2023, pode ser explicada tanto pelo aumento das exportações no período, mas, principalmente, pela queda das importações no ano passado.

Em 2023, Rondonópolis importou um total de U$ 1.114,98 bilhão, montante 55,7% menor que em 2022, quando foram importados U$ 2.515,3 bilhões. Mesmo com a redução, a cidade foi a maior importadora de Mato Grosso no ano passado e a 49ª do Brasil. As importações de Rondonópolis representaram 34,5% do total importado por Mato Grosso e 0,5% pelo Brasil no período.

Produtos exportados

Assim como em 2022, no ano passado, a torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja foram o principal produto exportado por Rondonópolis, representando 51% das exportações da cidade. Entre 2022 e 2023, a exportação do produto aumentou 4,6%, e chegou a U$ 1,52 bilhão.

Também importantes entre os produtos exportados em 2023 estão a soja em grão, que representou 24% das exportações; o milho, representando 12% dos produtos exportados; o algodão (5,3%); e, a carne bovina, 4,3%.