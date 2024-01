O novo Plano Diretor de Rondonópolis deve ser votado em definitivo até o final do próximo mês. A previsão foi feita, ontem (30), ao A TRIBUNA pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Junior Mendonça (PT).

- Publicidade -

De acordo com ele, mais de 90 propostas de emendas ao projeto original encaminhado à Casa de Leis pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) estão sendo analisadas pela Comissão Especial do Plano Diretor.

“As propostas de emendas ao projeto estão em processo de avaliação pela comissão especial da Câmara. Depois disso, vamos apresentar para a sociedade o teor do que foi acoplado e votar o plano até o final de fevereiro”, informou à reportagem o vereador petista, que preside a comissão especial criada no ano passado para conduzir a discussão do plano na Câmara.

Além de Mendonça, a comissão especial tem o vereador Reginaldo Santos (SD) na vice-presidência, o vereador Claudio da Farmácia (MDB) na relatoria e o vereador Jonas Rodrigues (SD) como revisor.

“Estamos fazendo esta análise para verificar a legalidade, a viabilidade, a executabilidade e o interesse coletivo de cada proposta para fazer a emenda no projeto do Plano Diretor, que deve passar pela segunda votação até o fim do próximo mês”, comentou o vereador Jonas Rodrigues.

De acordo com a resolução de criação da comissão, caberá a ela fazer as emendas ao projeto do novo Plano Diretor de Rondonópolis. As sugestões de emendas para promover alterações do projeto encaminhado pelo prefeito foram apresentadas pela sociedade nas audiências públicas realizadas no ano passado e, também, nas câmaras técnicas.