Rondonópolis registrou aumento nos casos de Covid-19 neste primeiro mês de 2024. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, até ontem (29), 176 casos da doença foram confirmados na cidade, uma média de 6 novos casos por dia, índice 140% maior que a média registrada nos últimos meses do ano passado, que era de 2,5 casos, aproximadamente, por dia.

- Publicidade -

O crescimento no número de casos da doença em Rondonópolis ocorre em meio a um aumento em todo Mato Grosso, que, inclusive, identificou uma nova subvariante da Covid-19 em pacientes do Estado, a JN 2.5, que é uma variação da Ômicron.

Apesar do aumento no número de casos da doença em Rondonópolis, não foram registrados óbitos neste mês de janeiro e, atualmente, conforme painel da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), não há pacientes internados na cidade em decorrência da Covid-19.

O Governo do Estado anunciou que a nova subvariante foi identificada em pesquisa realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro deste ano, que apontou que quatro pacientes do sexo feminino tiveram o exame positivo para nova cepa e foram hospitalizadas.

Na ocasião, a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Alessandra Moraes orientou a população. “Não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estarmos em alerta aos sintomas gripais. Orientamos o uso de máscara em caso de gripe ou resfriado, além de lavar as mãos com sabão e/ou higienizar com álcool 70%. É importante também procurar a unidade de saúde mais próxima para que o médico defina a melhor condução do quadro. É imprescindível também a vacinação contra o coronavírus. Somente a imunização é eficaz na prevenção contra a doença”, disse.