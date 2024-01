Caberá à comissão, que é formada por cinco pastas da administração, realizar as devidas providências no intuito de contemplar as áreas com a contratação de monitoramento eletrônico e vigilância patrimonial.

Dividida em sete lotes, a licitação deve contratar empresas para o cercamento da praça do Marechal Rondon; da Praça Luiz Carlos Zeni, no bairro Monte Líbano; do Parque do Lourencinho, no bairro Verde Teto; da Praça de Esportes Alfredo de Castro; da Praça Pedro Casaldáliga; da Praça Doutor Altamirando Araújo Miranda, no bairro Colina Verde; e da Praça Khalil Zaher, no Jardim La Salle.

Conforme esse edital de licitação, as praças serão cercadas com gradil. O custo total para instalação do cercamento nas sete áreas de lazer está orçado em R$ 3.519.747,19. Ao todo, 12 empresas estão concorrendo no processo de licitação, que teve a abertura das propostas de preço no último dia 11.