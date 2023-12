1 de 2

As operações da Lei Seca tiveram início em Rondonópolis. A primeira foi realizada na noite desta quarta-feira (13), na avenida Lions Internacional, esquina com a rua Dom Pedro II, no bairro Vila Aurora.

- Publicidade -

Segundo o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Lauro Osório, essa foi a primeira edição da Operação Integrada da Lei Seca na cidade, e a intenção é dar continuidade às ações com blitzes periódicas.

Somente nesta quarta-feira, a Polícia Militar informou que foram fiscalizados 16 veículos e, destes, oito condutores foram autuados por irregularidades, dentre elas, condução de veículo sob efeito de álcool, conduzir veículos sem CNH, e, conduzir veículo sem registro e sem licenciamento. Ao todo, foram apreendidos e removidos oito veículos, sendo cinco motocicletas e três carros. Uma pessoa foi detida por embriaguez.

“Dos veículos fiscalizados nesta primeira operação, 50% estavam com alguma irregularidade”, destacou o comandante da PM.

Lauro Osório explicou que Rondonópolis foi contemplada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), para receber as operações da Lei Seca.

A ação integrada entre órgãos de segurança pública e de fiscalização de trânsito contam com a participação das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, da Politec, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) e do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

O comandante ressaltou que são ações que visam, principalmente, a preservação de vidas. “Nós sabemos dos dados alarmantes de acidentes que temos, especialmente envolvendo motociclistas e motoristas embriagados, que acabam causando vítimas com lesões permanentes e até mortes. A Operação Integrada da Lei Seca vem justamente com esse objetivo: preservar vidas”, afirmou.

Para atuar na operação, os agentes de segurança pública e dos órgãos de fiscalização de trânsito que integram a Operação da Lei Seca participaram de uma capacitação.

Lauro Osório explicou ainda que as blitzes da Lei Seca são diferentes das abordagens de trânsito que a PM promove na cidade. É uma ação que conta, além dos integrantes das forças de segurança pública, com a Setrat e Detran-MT, com uma pré divisão de funções.

“A Polícia Militar faz a abordagem, os testes de etilômetro, a Setrat junto ao Detran fazem as autuações, a Setrat também faz as apreensões dos veículos”, descreveu. “É uma operação que teve seu start inicial agora, mas que a ideia é que em 2024 seja permanente e mais frequente na cidade”, finalizou o comandante.