Comerciantes de Rondonópolis estão questionando o Município se não haverá decoração com luzes natalinas e nenhuma programação com atrações infantis e para as famílias na região central para este fim de ano.

Com o mês de dezembro começando esta semana, o temor é que como vem ocorrendo nos últimos anos, a prefeitura faça um “quebra-galho” com decoração em poucos locais e programação natalina de última hora.

“Já era para o centro estar todo decorado e com atrativos para as crianças, mas mesmo em uma data tão propícia para o comércio, somos esquecidos. Será que de novo será feito um quebra-galho nos últimos dias? Só servimos para pagar encargos?”, questionam.

Os comerciantes lembram, inclusive, que no ano passado, somente após muitas cobranças e críticas, a prefeitura iniciou a instalação da decoração natalina no centro, o que ocorreu somente três dias antes do Natal. A situação decepcionou os comerciantes.