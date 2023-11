Mesmo a prefeitura de Rondonópolis tendo revogado a certidão de uso e ocupação do solo do município, a empresa Rumo/SA obteve a autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para o seu pleito de alterar o projeto original de expansão dos trilhos da ferrovia até o norte do Estado.

A licença de instalação do projeto retificado pela empresa foi concedida pela Sema no último dia 17, segundo informou o professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Gomes Rocha.

Como já noticiou o A TRIBUNA, por este novo traçado que a empresa pretende executar, a linha férrea passará praticamente dentro de bairros da região Salmen, como Maria Amélia e Rosa Bororo.

“A Sema aprovou a alteração do traçado da ferrovia. Está autorizada a executar este novo traçado, que passará praticamente nas calçadas das casas do final do bairro Maria Amélia. Isto é preocupante”, externa Aguinaldo.

Segundo ele, no entanto, a Sema condicionou para realização desta alteração do traçado a remoção ou recolocação dos moradores da última quadra do Residencial Maria Amélia, que é o local onde os trilhos devem passar mais próximo do perímetro urbano de Rondonópolis.

Aguinaldo Gomes comentou ainda que a Sema ignorou a revogação da certidão de uso e ocupação do solo do município por parte da prefeitura de Rondonópolis, pois entendeu ser desnecessária para o licenciamento ambiental.