A prefeitura segue com duas pastas sem comando há mais de um mês e meio, desde a desincompatibilização dos secretários que pretendem buscar uma vaga na Câmara Municipal na eleição deste ano. O prefeito Zé Carlos do Pátio ainda não definiu o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e o gestor do Gabinete de Comunicação Social. Para as demais pastas, Habitação, Meio Ambiente e Educação, novos secretários foram nomeados.

Para a Comunicação Social, cargo que era ocupado até 5 de abril pelo jornalista Wender Dias, Pátio nomeou a secretária de Governo, Bruna Amâncio, como interina. Já no Desenvolvimento Econômico, nem mesmo um interino chegou a ser nomeado. A pasta segue sem secretário desde a saída de Alexsandro Silva, em abril.

Ao mesmo tempo em que as duas pastas seguem sem secretários, o prefeito deu um “jeitinho” de driblar a Justiça Eleitoral e renomeou, em novos cargos, os secretários exonerados no último dia 5 de abril para que ficassem desincompatibilizados.

As renomeações foram feitas em 1º de maio. Na ocasião, foram renomeadas três ex-secretárias, mais o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e o ex-coordenador do Gabinete de Comunicação Social.

Vinícius Amoroso, que deixou a Coder, foi nomeado como assessor de Gabinete I na Secretaria Municipal de Governo, mesmo cargo para o qual foi nomeada a ex-secretária de Educação, Mara Gleibe da Fonseca e a ex da Habitação, Huani Rodrigues.

Já a ex-secretária de Meio Ambiente, Kamila Dourado, foi nomeada pelo prefeito como assessora de Gabinete II, também na Secretaria Municipal de Governo; e, Wender Dias, que deixou o Gabinete de Comunicação Social acabou sendo nomeado como assessor de Gabinete III, também na pasta do Governo.