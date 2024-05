Com diferentes eixos de crescimento, a cidade de Rondonópolis se prepara agora para vivenciar uma nova fase de valorização e desenvolvimento na Avenida dos Estudantes, que tem sido a via que mais tem recebido investimentos em infraestrutura nos últimos anos na cidade.

Não por menos, ela se tornou a via mais moderna, bonita e de maior projeção de crescimento empresarial da cidade, recebendo os maiores projetos do mercado imobiliário local.

Um dos grandes trunfos da Avenida dos Estudantes, sem dúvidas, é sua ampla estrutura, com pistas largas e vias paralelas, propiciando rápido e fácil deslocamento para os principais pontos de serviços e de lazer da cidade.

Além disso, se configurou como via estratégica para a mobilidade em Rondonópolis, servindo de acesso para a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Anel Viário, o parque de exposições, os principais condomínios fechados e, ainda, outras cidades.

A transformação da Avenida dos Estudantes em uma referência da cidade tem muito a ver com os investimentos públicos realizados na via e seu entorno. Entre as melhorias, houve a implantação de calçadas e pistas para caminhada e ciclismo, tornando o local como um ponto bastante procurado para a prática de atividades físicas.

Também foi contemplada com a modernização da iluminação pública, com a implantação das luminárias de Led. Outro destaque foram as obras de drenagem, pavimentação e jardinagem das Binários Norte e Sul, que margeiam a Avenida dos Estudantes.

E os projetos de infraestrutura pública continuam contemplando a Avenida dos Estudantes com novas melhorias. Um dos novos projetos já anunciados pelo poder público para a região é o de alargamento da via, estando orçado em quase R$ 3 milhões.

A melhoria será realizada entre a ponte sobre o Rio Vermelho, na Avenida Lions Internacional, até a rotatória com a Rua Dom Pedro II, prevendo ainda drenagem e pavimentação com a expansão da ciclofaixa. O alargamento será no lado direito da pista para quem segue do centro da cidade para a região do bairro Sagrada Família.