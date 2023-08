Um ano depois da revitalização da Praça Brasil, no centro de Rondonópolis, ter sido entregue pela prefeitura pela metade, somente com a conclusão de uma primeira fase de obras, a segunda etapa, que compreende a reforma dos quiosques e o cercamento do espaço público, estão em andamento.

- Publicidade -

Em que pese a obra ter sido iniciada há poucos dias, no local, a placa de informações aponta que os serviços deveriam ter começado ainda em janeiro e concluídos em junho deste ano.

A segunda etapa da revitalização da Praça Brasil deve custar pouco mais de R$ 1 milhão. Na primeira fase de obras, que teve início em junho de 2021, a Prefeitura informou ter investido R$ 1,6 milhão. Foram reformados o paisagismo, o calçamento, que passou a contar com acessibilidade, e feita a troca da iluminação.

A primeira etapa recebeu críticas quando foi concluída e entregue, principalmente, pelas poucas mudanças em comparação à reforma da Praça dos Carreiros, que contou com muitas melhorias.

Além disso, desde o final de 2021, a prefeitura notificou os comerciantes que trabalhavam nos quiosques da praça para que deixassem o espaço em função da reforma, mas a demora no início do serviço acabou provocando críticas.

A reforma da Praça Brasil era uma das mais cobradas da região central da cidade, principalmente por comerciantes locais. O espaço já estava deteriorado e depois da revitalização da Praça dos Carreiros, também na região central, passou a contar com uma grande concentração de flanelinhas e andarilhos, o que vinha deixando quem passa pela região preocupado com a segurança.

A Praça Brasil também é uma das mais importantes e conhecidas de Rondonópolis e assim como a Praça dos Carreiros, estava há tempos sem receber melhorias. A expectativa era que a revitalização contribuísse para aumentar o fluxo de pessoas na região central e possibilitasse mais um espaço de lazer para os rondonopolitanos.