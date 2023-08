A Câmara Municipal deve votar, na sessão de hoje (9), marcada para começar às 13h30, o projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) que estende em mais um ano o mandato da atual diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).

- Publicidade -

A proposta não agradou a atual direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), que, através de sua presidente, Geane Teles, taxou a proposta como sendo um “golpe”.

Encaminhado em regime de urgência, o projeto atende o pedido feito pela atual direção executiva do Serv Saúde, que tem como diretora executiva Rozalina Ruiz.

Segundo ela, a atual diretoria do Serv Saúde foi eleita sob os efeitos de uma lei “emergencial” de autoria do Executivo municipal. Aprovada em virtude da pandemia, a Lei 11.328, de março de 2021, que instituiu “normas de caráter transitório e emergencial”, prorrogou o mandato da antiga diretoria e acabou tirando um ano de gestão dos atuais diretores.

“Pedimos, então, a ele (Pátio) que encaminhasse um projeto suspendendo os efeitos da antiga lei, que era transitória e emergencial, por conta da pandemia, que felizmente já passou, para fazer valer a lei que deu origem ao nosso Instituto e tenhamos o direito de ter três anos de mandato como todos os outros diretores ao longo de 18 anos do nosso Instituto”, esclareceu Rosalina.

Ela explicou que foi mostrado ao prefeito os problemas e o trabalho feito ao longo de um ano e meio de mandato para “organizar a casa” e equilibrar financeiramente o Instituto, que voltou a ter superavit.

“Foi feito um trabalho ao longo de um ano e meio de mandato para organizar a casa e equilibrar as contas do Instituto, que contou com a colaboração dos servidores, que entenderam a necessidade de se aumentar a contribuição de 3% para 4%, assim como também do próprio Executivo”, citou Rosalina.

Segundo ela, a Lei 4.616/2004, no seu artigo 51, parágrafo 2, estabelece três anos de mandato para a diretoria executiva do Serv Saúde. “Não estamos inventando a roda, não se trata de golpe. Como já passou a pandemia, estamos solicitando apenas que faça valer a letra da lei que deu origem ao nosso Instituto”, rebateu.

ORDEM DO DIA

As duas partes, diretores do Serv Saúde e do Sispmur, tiveram participando da Ordem do Dia da Câmara Municipal na tarde de ontem (8), apresentando aos vereadores as suas argumentações sobre a matéria em trâmite na Casa.