Rondonópolis vai receber, na quinta e sexta-feira (20 e 21), o 1º Fórum Mato-grossense de Negócios, que pretende reunir na cidade cerca de 15 investidores do Brasil para uma rodada de encontros com workshops e visitas técnicas nos principais players do agronegócio da cidade e região.

Viabilizado pelo vice-prefeito Aylon Arruda (PSD), o fórum busca apresentar as potencialidades de Rondonópolis como segunda maior economia de Mato Grosso e atrair novos investimentos. O encontro em Rondonópolis é realizado pelo NW Group, Voga Invest – BTG Pactual e Fermentec.

O vice-prefeito explica que a realização do encontro foi possível após articulação e interlocução em uma série de reuniões e eventos que participou em São Paulo ao lado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, com membros do NW Group, um grupo formado por mais de 20 investidores que pretendia visitar Rondonópolis para estabelecer parcerias comerciais nos mais diversos setores, especialmente no agronegócio.

“Eu assumi [cargo de vice-prefeito] com a missão de ‘vender’ Rondonópolis e atrair mais investimentos para a cidade e é esse o objetivo com a realização do 1º Fórum Mato-grossense de Negócios aqui”, destacou Aylon Arruda, que acrescentou, durante visita à redação do A TRIBUNA nesta sexta-feira (14), que esta é uma oportunidade importante de mostrar as potencialidades da cidade para empresários de vários segmentos que pretendem investir no agronegócio e veem Rondonópolis como uma cidade com potencial.

São dois dias em que os empresários vão participar de painéis, conhecer o Terminal Ferroviário da Rumo e as operações da Raízen, da Brado e da própria Rumo. Vão visitar ainda a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), a empresa TMG, o Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA) e a Fazenda Girassol, na Serra da Petrovina.