O ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Filho, que acaba de assumir a presidência regional do PL, dedicará a próxima terça-feira (18) para as discussões sobre o processo eleitoral do próximo ano no município.

“Dedicaremos o dia todo (terça-feira) para discutir a participação do PL na eleição de 2024 em Rondonópolis”, confirma Ananias.

Ele revelou ao A TRIBUNA que já tem na agenda, além de um encontro com representantes do PL Mulher, que tem como presidente a servidora pública municipal Cláudia Lugli, conversas programadas com o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que cogita voltar a disputar a prefeitura de Rondonópolis.