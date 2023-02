Sob a titularidade do juiz Luiz Antônio Sari, a 1ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis celebra os resultados do trabalho realizado no ano passado, que significam a melhora dos serviços jurisdicionais e a ampliação do acesso da população ao judiciário.

No ano passado, a 1ª Vara Civil superou duas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As duas metas têm relação com o tempo de tramitação do processo: julgar mais processos do que foram distribuídos para a unidade no ano-referência e julgar os processos mais antigos, no caso de 2022, foi o de 2018.

A 1ª Vara Civil alcançou 115,95% de cumprimento da meta 1 do CNJ, visto que entraram entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado 1532 processos e, no período, foram dadas 1553 sentenças. Além disso, também foram proferidas 3.762 decisões.

Já em relação julgamento de processos antigos, que é a meta 2 estabelecida pelo CNJ, o índice alcançado pela 1ª Vara Civil foi de 107,61%. As metas para a Justiça são estipuladas anualmente para todo o judiciário, com tratamento específico para cada grau de jurisdição e área, com o objetivo de estimular uma melhoria contínua da prestação jurisdicional.

O Juiz Luiz Antônio Sari ressaltou que os números alcançados são fruto de um trabalho árduo e contínuo, desempenhado em conjunto com todos os servidores da equipe.

“Nós não medimos esforços para atender a sociedade que busca o judiciário”, disse, observando que ano passado foram realizadas 178 audiências e mais 600 pessoas foram ouvidas pelo magistrado.

Observou que contribuiu também para uma maior agilidade dos serviços jurisdicionais a possibilidade de realização e cumprimento dos atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, bem como o incentivo à realização das audiências de forma virtual (videoconferência).

Somente no ano passado foram realizadas 98 audiências usando a tecnologia disponível, com advogados das partes envolvidas de diversos locais do país. “O uso das tecnologias deu mais velocidade para realização das audiências”, comentou.

A utilização das tecnologias foi intensificada nos últimos anos, como uma alternativa para que seguir, em meio à pandemia da Covid-19, os trabalhos no judiciário. “Mesmo com o prédio fechado, jamais deixou de atender o público. E a nossa produção até aumentou com o uso da tecnologia”, destacou. “É uma nova realidade, veio para ficar”.