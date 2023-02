“O clube vai continuar trabalhando para viabilizar a criação da SAF e o seu retorno ao futebol profissional”, afirma o clube, por meio de comunicado do setor jurídico.

Com isso, a volta do primeiro time de Rondonópolis a ser campeão estadual ao futebol profissional de Mato Grosso foi adiada. O aguardado retorno do Tigrão aos gramados pelos seus torcedores só deve acontecer depois de concluído o processo de criação da SAF, que está em andamento.

Sem conseguir finalizar o processo da criação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), a diretoria, nesta sexta-feira (10), comunicou à Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) que não estará na competição prevista para começar no dia 22 de abril.

A alegria da torcida do Tigrão durou pouco. A Sociedade Esportiva Vila Aurora não estará na disputa da Série B do Campeonato Mato-grossense de 2023, como chegou a ser noticiado.

A medida de criar uma SAF para administrar o futebol do clube tem com objetivo trazer soluções financeiras e esportivas, visando levantar o Tigrão no cenário futebolístico mato-grossense.

No arbitral com as equipes interessadas em participar da competição que vale acesso para o campeonato da primeira divisão de Mato Grosso em 2024, a FMF estipulou o dia 10 de fevereiro como prazo final para a confirmação se entrariam na disputa ou não.

Como não foi possível concluir a criação da SAF dentro do prazo estabelecido pela FMF, a direção do clube decidiu pela não inscrição para disputa da segundona estadual.

“Após algumas tratativas da comissão do clube com um grupo de investidores para criação da SAF não foi possível sua conclusão até a presente data (10 fevereiro)”, diz outro trecho da nota.

Campeão estadual em 2005, o time de Rondonópolis está licenciado desde o início de 2014, quando alegou dificuldades financeiras e pediu para não disputar o Mato-grossense daquele ano.