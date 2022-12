Após a entrega da reforma parcial da Praça Brasil, no Centro de Rondonópolis, a Prefeitura anunciou o nome da empresa que saiu vencedora no processo licitatório e será responsável pela reforma dos espaços reservados para quiosques comerciais, que estão fechados e isolados com tapumes no local.

A empresa Matrix Construções Ltda foi a empresa vencedora do certame e executará a reforma dos quiosques pelo valor de R$ 1.004.639,72 (um milhão quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois reais). Até então, a Prefeitura de Rondonópolis vinha tentando contratar uma empresa para reformar esses espaços, mas nenhuma empresa havia demonstrado interesse.

Contudo, o valor engloba, além da reforma dos quiosques, o cercamento da Praça Brasil com gradil, prática que tem isolado as praças locais e gerado muita reclamação por parte da população. Além de não evitar danos ao erário, já que não há vigilante, as cercas tem dificultado o trânsito das pessoas e piorado a imagem desses logradouros.