As novas ambulâncias que a Prefeitura de Rondonópolis adquiriu recentemente já estão no pátio da Secretaria Municipal de Saúde e aguardam o processo de patrimônio e licenciamento para começar a rodar. Com as novas ambulâncias, o Município vai deixar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) renovada e dar mais conforto para os pacientes durante os traslados dentro e fora do município.

Os veículos foram adquiridos com recursos do município da ordem de R$ 1,3 milhão acrescidos da contrapartida de emendas parlamentares de cerca de R$ 550 mil. Com esse investimento a Saúde conseguiu renovar este ano toda a frota de ambulâncias que atende aos chamados de ocorrências via telefone 192.

A secretária de Saúde do Município, Izalba Albuquerque, explicou que o ganho maior com os novos veículos é para os pacientes acamados que terão mais conforto e segurança na transferência entre hospitais dentro do município e também para outras cidades. A economia com manutenção dos veículos é outro fator importante citado pela secretária, devido a alta quilometragem e utilização constante.

Das sete ambulâncias, três vão para o Samu para reforçar os atendimentos de urgência e uma ficará disponível na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Todas as ambulâncias são avançadas e podem ser equipadas com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A expectativa é que os novos veículos comecem a fazer os transportes dos pacientes em até 10 dias.