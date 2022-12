Ainda não será em 2022 que o Parque Natural Municipal, o antigo Parque da Seriema, na confluência da Avenida Otaviano Muniz com a Avenida Poguba, na Vila Goulart, será entregue ao público. Apesar de estar com as obras internas praticamente prontas, ainda não há via de acesso ao parque aberta e pavimentada.

O Parque Municipal, na verdade, é uma espera da comunidade de décadas, tendo uma grande expectativa por estar em uma localização de fácil acesso e valorizada da cidade. A promessa do poder público era que as obras construtivas ficassem prontas até novembro deste ano, com entrega prevista ainda em 2022.

Grande parte da área municipal será de preservação ambiental, sem acesso público. O Parque Municipal terá muitos atrativos de esporte e lazer, como quadras poliesportivas, de areia, de tênis, canchas de bocha, pista de caminhada e de ciclismo, além de prever o primeiro lago contemplativo em área pública na área urbana da cidade – cujo enchimento também não tem previsão de efetivação.

O valor anunciado é de R$ 6,9 milhões, com recursos oriundos de compensação ambiental da ALL, hoje de propriedade da Rumo. Para ser entregue ao público, o Município também precisa fazer a via de acesso ao parque, o que ainda não começou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura confirmou que não há data definida para entrega do empreendimento. Quanto à via de acesso, externou que estão terminando as alterações e o projeto necessário. Haverá nova licitação para executar a obra dessa rua.