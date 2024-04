Um homem, suspeito de abusar sexualmente das suas próprias filhas e engravidar uma delas, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (12), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis.

O suspeito de 45 anos teve o mandado de prisão decretado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações que resultaram na prisão do suspeito iniciaram em fevereiro deste ano, quando uma das suas filhas, atualmente com 22 anos de idade, procurou a delegacia para relatar que foi abusada pelo pai, quando tinha 13 anos de idade, ocasião em que engravidou dele.

A vítima chegou a contar para mãe que foi abusada pelo pai, porém ela decidiu não se separar dele.

Aos 15 anos, após a criança nascer, a vítima voltou a ser abusada sexualmente pelo pai por diversas vezes. A vítima relatou que tem uma irmã de 11 anos e que acreditava que o pai também estava abusando dela.

Diante das informações passadas, foram iniciadas as investigações, sendo confirmados os fatos e representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

A ordem de prisão contra o investigado, foi cumprido por policiais da DEDM em uma fazenda na região do Pantanal, a cerca de 120 quilômetros de Rondonópolis.

Após ter o mandado de prisão cumprido, o investigado foi conduzido à Delegacia da Mulher de Rondonópolis para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.