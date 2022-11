As obras de revitalização de 23,4 quilômetros da MT-471, conhecida como Rodovia do Peixe, foram paralisadas. A ordem à paralisação dos serviços está no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (17).

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra/MT) justificou para o jornal A TRIBUNA que a suspensão dos serviços foi motivada para ser realizada uma revisão no projeto. Disse ainda que não tem data prevista para retomada dos trabalhos de recuperação da rodovia.

De responsabilidade da Construtora Amil, as obras de reconstrução do pavimento da rodovia foram iniciadas em meados de agosto e com o valor inicial estimado em R$ R$ 2.295.982,54.