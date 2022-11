Manifestantes de Rondonópolis em prol do movimento que questiona as eleições presidenciais, que estão acampados diante da sede local do Exército, junto à BR-163, fizeram questão de ressaltar que os atos sobre a ponte do Rio Vermelho não foram promovidos por eles, mas por caminhoneiros que agiram de forma isolada. Destacam que o movimento dos rondonopolitanos é pacífico, tem se concentrado no acampamento e não tem nada a ver com esses bloqueios.

Os protestos sobre a ponte aconteceram no final da noite desta sexta-feira (18), interditando por algumas horas a BR-163/364. Durante o ato em Rondonópolis, vários caminhões tiveram os pneus furados, árvores foram cortadas e jogadas na pista, ferragens da ponte foram quebradas. Óleo queimado também foi jogado na pista. Além disso, fizeram uma barricada colocando fogo em pneus. Contudo, o movimento, que foi creditado a caminhoneiros, não permaneceu por muito tempo. Na manhã deste sábado, a pista no trecho já estava liberada e o trânsito fluía normalmente.

No norte do estado de Mato Grosso, a situação está tensa, com manifestações em várias cidades junto à BR-163. Em Lucas do Rio Verde, há manifestantes bloqueando a rodovia com veículos e pneus. Em Sorriso, há dois pontos de manifestação, sendo um deles com manifestantes bloqueando a rodovia com pneus. Em Sinop, há manifestantes bloqueando a pista em ambos os sentidos com brita.