A dispensa dos trabalhadores em função do jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 seguirá a livre negociação entre empregadores e empregados. Isso porque não houve um acordo formal sobre o funcionamento do comércio nesses períodos entre Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis e o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis. Conforme o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, Lucas Gonçalves, houve o envio de uma proposta ao Sindicato Patronal para essa definição, mas teve-se o entendimento de que não haveria necessidade de um acordo nesse sentido. Assim, atesta que espera-se que prevaleça o bom senso na definição de cada empregador junto aos seus funcionários.

Lucas Gonçalves explica que a tradição é que as empresas fechem as portas em função dos jogos da Seleção ou disponibilizem aparelhos de TV para que seus funcionários possam acompanhar a transmissão do local de trabalho. Estabelecimentos como supermercados têm sinalizado, por exemplo, que vão disponibilizar aparelhos de TV aos funcionários.

O sindicalista observa que, como provavelmente não haja movimento no comércio em função dos jogos do Brasil, a expectativa é que muitos optem por fechar as portas nessas ocasiões. Nesse caso, a orientação do Sindicato dos Empregados é que as empresas que dispensarem os funcionários possam compensar essas horas em outras datas futuras, sem prejuízo aos salários dos mesmos.

Vale informar que os primeiros jogos da Seleção no Mundial serão nos dias 24 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro próximo. O Brasil joga contra a Sérvia, às 15h, no dia 24; enfrenta a Suíça, às 12h, no dia 28; e joga contra Camarões, às 15h, no dia 2.