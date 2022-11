Além da base em frente a sede local do Exército, junto à BR-163, rondonopolitanos também estão montando um acampamento permanente diante do Quartel General do Exército em Brasília, visando questionar o processo eleitoral deste 30 de outubro no Brasil. Lá, pessoas de todo o país estão concentradas em torno desse propósito.

Desde o dia 2 de novembro deste ano, manifestantes montaram um acampamento diante do 18º Grupo de Artilharia e Campanha (GAC), em Rondonópolis, com barracas e trailers. Nos últimos dias, a movimentação de pessoas no local tem sido maior após o horário de expediente, nos finais de semana e feriados.

A ideia dos rondonopolitanos é manter as duas bases de concentração, em Rondonópolis e em Brasília, alternando a participação dos envolvidos. Localmente, ações em horários estratégicos vão continuar sendo realizados no ponto de apoio. Na Capital Federal, a intenção é reforçar o movimento nacional, com a ida dos moradores locais.

Hoje mesmo um ônibus e carros particulares, somando cerca de 50 pessoas de Rondonópolis, já seguiram rumo a Brasília. Além disso, outros rondonopolitanos já estão lá e, entre amanhã e sábado, mais um ou dois ônibus da cidade deve seguir para a Capital Federal. “Vamos fazer revezamento em Brasília”, explicou um dos participantes ao A TRIBUNA.

Os manifestantes acreditam que nos próximos dias o movimento terá novidades, especialmente com a decisão do Supremo Tribunal Federal do bloqueio de contas de suspeitos de financiar os atos em questão, que trouxe muita indignação. Eles anseiam por mais clareza em relação ao processo eleitoral, com a consequente anulação do segundo turno do pleito, com realização de uma nova votação por meio de cédulas.