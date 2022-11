O governador do Distrito 4440 do Rotary, correspondente a Mato Grosso, Felício José, da cidade de Sinop, está em visita oficial aos clubes rotários existentes em Rondonópolis. Ele chegou à cidade nesta segunda-feira e fica até o próximo sábado.

Felício José está verificando os trabalhos realizados pelos presidentes e clubes de Rotary no município. Na ocasião, está fazendo ainda a entrega dos chamados “bancos ortopédicos” para alguns clubes da região.

Na tarde desta quinta-feira (17), o governador, os representantes dos oito clubes de Rotary da cidade, o governador assistente na região 3, Milton Coronel, e o presidente da Comissão de Serviços Profissionais do Distrito, Ivonei Resmini, fizeram a tradicional visita ao A TRIBUNA, para falar das suas ações em Rondonópolis.

Fechando a visita oficial, no sábado (19), no Gaivota Country Club, haverá uma ação da Comissão de Serviços Profissionais do Distrito, quando cada clube vai homenagear dois profissionais locais por seus serviços prestados.

Veja a reportagem completa da visita do governador do Rotary a Rondonópolis na edição de amanhã do A TRIBUNA.