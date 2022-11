A construção de uma galeria de água para solucionar definitivamente alagamentos na BR-364 na região da Gleba do Rio Vermelho, em Rondonópolis, entre o km 208 e km 210, foi concluída. Com a finalização da parte estrutural da obra, o tráfego na região já foi normalizado. O investimento no serviço foi de R$ 8,5 milhões, custeados pelos valores arrecadados nas praças de pedágio.

A obra iniciada em maio deste ano soluciona um problema histórico enfrentado principalmente pelos moradores da comunidade da Gleba do Rio Vermelho, que apresentavam dificuldade em acessar a BR-364 no período chuvoso por conta de constantes acúmulos de água sobre a pista. Agora, a água da chuva que cai sobre a rodovia é escoada por uma passagem subterrânea, passando pelo Praia Club e desaguando em uma Área de Preservação Permanente (APP) no sentido norte da rodovia.

A estrutura construída pela concessionária Rota do Oeste, que vai do km 207 ao km 208 da BR-364 é composta por um bueiro celular que foi moldado in loco na via de acesso da Gleba do Rio Vermelho, bueiros metálicos que passam por debaixo da rodovia e bueiros tubulares acompanhando o sentido norte da BR-364, até o canal a céu aberto estruturado para dar vazão à água.

O gerente de Obras e Manutenção da Concessionária Rota do Oeste, Jhonatan Bezerra, afirma que desde o início das obras não foram registrados acúmulos de água na rodovia, mesmo já tendo se iniciado o período chuvoso, indicando sucesso no objetivo da atividade.

Facilitando ainda mais o acesso dos moradores da comunidade da Gleba do Rio Vermelho à BR-364, a via que conecta as residências à rodovia federal está sendo pavimentada por equipes a serviço da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra- MT).