A Polícia Militar iniciou na manhã desta sexta-feira (18/11) mais uma etapa da Operação 80 dias, que tem como objetivo reduzir ou manter os índices criminais em Rondonópolis, elevando com isso a sensação de segurança da população.

Equipes do 5º Batalhão e da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar da Força Tática já estão nas ruas, com o apoio de equipes da Rotam e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), através do helicóptero que sobrevoa a cidade.