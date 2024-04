Vice-campeão do Mato-grossense 2024, após ter sido superado na decisão pelo Cuiabá, por 1 a 0, no último sábado (6), no Estádio Municipal Luthero Lopes, com gol marcado pelo atacante Clayson, o elenco do União Esporte Clube ganhou folga até a próxima segunda-feira (15), quando deve iniciar os treinamentos para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O vice-campeonato deste ano foi o terceiro consecutivo do Colorado contra o Dourado, que se sagrou tetracampeão estadual de forma invicta. Já o União, que fez a melhor campanha da primeira fase, teve apenas duas derrotas, justamente as da decisão contra o Cuiabá, ambas pelo mesmo placar: 1 a 0.

A princípio, o Vermelhinho tem estreia na competição nacional marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo dia 28 de abril, fora de casa, contra o time goiano de Iporá.

Contratado no início deste ano, o treinador Luciano Dias e a sua comissão técnica estão mantidos para a disputa da Série D. O treinador deve receber reforços para a continuidade do trabalho.

Segundo apuração da reportagem do A TRIBUNA, a diretoria colorada, que espera não ter baixa no atual elenco, negocia para contar com, pelo menos, três reforços para iniciar a disputa da competição nacional.