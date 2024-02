O União Esporte Clube, que vem fazendo uma campanha histórica no Estadual 2024, foca agora na sua estreia na Copa do Brasil, onde enfrenta amanhã (21), às 20h30, no Luthero Lopes, o Atlético Goianiense, que este ano disputará a Série A do Brasileiro e tem como um dos seus destaques o atacante Vagner Love, com passagem pelo futebol internacional e que já brilhou no futebol brasileiro com as camisas de Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

Com a classificação matematicamente garantida em 1º lugar e de forma invicta à semifinal do Mato-grossense, com uma rodada de antecedência, 22 pontos ganhos, quatro a mais que o vice-líder Cuiabá, o Colorado quer fazer história também na Copa do Brasil.

O Vermelhinho, comandado por Luciano Dias, vai em busca de um feito inédito: passar pela primeira vez para a segunda fase da competição considerada a mais democrática do futebol brasileiro.

Nesta primeira fase, que é disputada em partida única, o União terá que vencer, por qualquer placar, o time goiano, que joga pelo empate.

O Dragão, como é chamado por sua torcida, é o vice-líder do “Goianão’ 2024, com 22 pontos, dois a menos que o Goiás, e se prepara para voltar à elite do futebol brasileiro, após conseguir, no ano passado, acesso para Série A deste ano.

Se conseguir vencer o Atlético, além da inédita disputa da segunda fase da Copa do Brasil, com perspectiva de mais dinheiro de premiação entrando nos seus cofres, o time de Rondonópolis também quebrará um jejum contra a equipe goiana, que foi responsável pela sua eliminação na primeira fase da competição em 2020 e 2022. Na primeira vez, a derrota foi por 1 a 0 e na segunda por 3 a 0.

Com o intuito de conquistar este feito inédito na Copa do Brasil, após derrotar o Mixto por 3 a 1, no Dutrinha, em Cuiabá, no sábado (17), sacramentando assim a sua classificação direta em primeiro lugar para a semifinal do Estadual, os jogadores se apresentaram ontem ao treinador Luciano Dias e iniciaram a preparação para o importante confronto de amanhã.

Os ingressos já estão sendo vendidos em vários pontos da cidade pelo valor promocional de R$ 30. Comandado por Jair Ventura, o time goiano deve fazer um treinamento na tarde hoje, provavelmente nas dependências do CT do União, que será cedido pele direção colorada.