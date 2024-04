Abril, 2024 – Com o aquecimento do mercado imobiliário no Brasil, inclusive, com crescimento de 32,6% nas vendas de imóveis novos em 2023, com um total de mais de 163 mil unidades vendidas, o segmento tem se tornado atrativo para um número cada vez maior de profissionais.

No ano passado, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) registrou um aumento de 8,28% no número de registro de novos profissionais em relação a 2022. Atualmente, o Brasil possui mais de 554 mil corretores de imóveis habilitados

Com objetivo de assegurar que os corretores estejam qualificados para exercer a profissão ao ingressar no conselho e também de elevar a qualidade do ensino nas escolas que formam os profissionais, o Cofeci pretende implantar um exame de proficiência obrigatório para o registro na instituição.

A alteração será feita por meio de um projeto de mudança na Lei 6.530, que regulamenta a profissão de corretor de imóvel no Brasil.

“A implantação do exame de proficiência para corretores de imóveis é uma estratégia essencial para assegurar que os profissionais estejam devidamente qualificados ao entrarem no Conselho. Esta medida não só promove a elevação da qualidade do ensino nas instituições formadoras, mas também aumenta a competência no mercado e com isso garantimos um alto padrão de qualificação, valorizamos a profissão e protegemos o mercado e os consumidores. Estou otimista com a proposta de alterarmos a lei, visando solidificar o exame de proficiência como uma solução permanente e benéfica para todos”, afirma o presidente do Cofeci, João Teodoro.

Quem também defende a proposta é o CEO do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), Diogo Martins, que atua na formação profissional há quase 20 anos.

“O exame de proficiência vem para tornar a entrada mais seletiva, contribuindo para uma seleção natural de profissionais devidamente preparados para o mercado. A longo prazo, veremos mais corretores responsáveis para lidar com os desafios da profissão”, comenta.

Em relação ao conteúdo apresentado pelo IBREP aos alunos, Diogo garante que não serão necessárias grandes mudanças para se adequar à nova exigência.

“Nosso currículo atual prepara os alunos para terem um ótimo desempenho no mercado e com certeza estaremos atentos para que nossa grade curricular contemple e reforce os conteúdos exigidos no exame. Além disso, para que os alunos tenham êxito e consigam avançar para a profissão, nosso intuito é implantar no IBREP grupos de estudos e mentorias focadas em técnicas e psicologia para o exame”, detalha Martins.