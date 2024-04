Uma semana após o fim da missão na China liderada pelo vice-governador Otaviano Pivetta e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), César Miranda, membros da gigante chinesa MEIHUA Group visitam Mato Grosso com a intenção de investir numa indústria para a produção de aminoácidos a partir do milho.

O vice-presidente da gigante chinesa, Zhang Shifeng, e três pesquisadores do Departamento de Desenvolvimento Estratégico da companhia, Frost Han, Riches Zhang e Rain Zhang, percorrem de 1º a 5 de abril, os municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Campo Verde e Cáceres.

A MEIHUA Group participou do evento Invest in MT realizado em Pequim no dia 25 de março, cuja apresentação foi realizada pelo secretário César Miranda. Ele apontou que o estado cresce conservando 62% do território e que tem oportunidades na agroindústria, principalmente com a instalação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Cáceres.

A MEIHUA atua na produção e distribuição de produtos biológicos fermentados. A empresa fornece principalmente aminoácidos nutricionais para animais, aminoácidos médicos humanos e produtos para otimização do sabor dos alimentos.

Cidades escolhidas

A escolha se deve porque tanto Nova Mutum quanto Lucas do Rio Verde são potências do agro de Mato Grosso e devem ser cortados pela Ferrovia Estadual até 2030.

Já Primavera do Leste se destaca pela adoção de tecnologias avançadas e práticas inovadoras, impulsionando a produtividade e a qualidade dos produtos. Além disso, a cidade abriga indústrias agroalimentares que agregam valor à produção local.

Campo Verde, por sua vez, sedia empresas que atuam no setor de beneficiamento de algodão (maior polo têxtil de mato grosso), madeira, fiação, tecelagem, ração animal, pré-moldados de concreto, confecção, produtos químicos, biodiesel, fertilizante foliar, adubo orgânico, metalurgia e metal-mecânico.